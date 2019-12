Mateo Messi se emociona al ver a su padre ganar el Balón de Oro

Lionel Messi ganó su sexto Balón de Oro, galardón que lo corona como el mejor jugador del año, y recibió el premio en la presencia de su familia.

Las cámaras captaron la reacción de Mateo, el segundo hijo del astro del fútbol argentino, quien no pudo contener la emoción al saber que su padre es el mejor jugador del mundo en este año.

Según RT, «El pequeño, de cuatro años, fue captado por las cámaras expresando su alegría sentado al lado de su hermano, Thiago, mientras la ‘Pulga’ subía al escenario del Teatro del Chatelet en París a recibir el galardón al mejor jugador del mundo».

😆 When your dad became the 2019 Ballon d'Or ! #ballondor pic.twitter.com/E1WMm0fkCT