Muere la compositora del tema oficial de la serie Friends

Seguramente conoces el tema I’ll Be There For You (Estaré ahí para ti) de la famosa serie Friends. Pues fue compuesto por la compositora Alta Sherral Willis, más conocida en el mundo de la fama como Allee Willis, fallecida este martes 24 de diciembre a los 72 años de edad.

La canción es famosa más que por su propio éxito, por ser la canción oficial de la introducción de la serie Friends, protagonizada por 6 amigos que van incursionando juntos en la vida de adultos, rodeados de problemas amorosos, monetarios y existenciales, por supuesto.