Reportera recibió una nalgada en medio de una cobertura

Alexandrea Bozarjian cubría para la cadena WSAV una competencia atlética e hizo una transmisión en vivo.

En medio de la cobertura, varios atletas entusiasmados se acercaron para salir en la televisión y pasaron haciendo señas ante la cámara. Alexandrea sonreía mientras hacía su trabajo hasta que un sujeto pasó por su lado y le dio una nalgada.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo — Tonya (@GrrrlZilla) December 7, 2019

Según Yahoo, » La joven quedó sin palabras pero logró recuperar la compostura rápidamente. Horas más tarde, realizó su catarsis a través Twitter: “Para el hombre que me golpeó el trasero esta mañana en la televisión en vivo: me violaste, me cosificaste y me avergonzaste. ¡Ninguna mujer debería tener que aguantar esto en el trabajo o en cualquier lugar! Hazlo mejor”».

Varios internautas enviaron mensajes de apoyo a Alexandrea y la organización de la carrera dijo que repudia lo sucedido y que ya identificó al agresor quien ya no podrá inscribirse en una competencia nunca más.