Ronaldinho habló sobre Messi y su sexto balón de oro

Ronaldinho tuvo un evento de exhibición en México en donde fue abordado por la prensa de ese país y cuestionado sobre qué piensa acerca de Lionel Messi.

Tras la consecución de su sexto balón de Oro, Messi es considerado el mejor jugador del mundo. Ronaldinho, quien compartió equipo con la Pulga, dijo que no se atrevería a decir el 10 de argentina es «el mejor de la historia».

Me alegro por Messi porque es un amigo, además de que ha sido un estandarte del Barcelona. No me gustan las comparaciones porque es difícil identificar quién es el mejor de la historia, ahí está Diego Maradona, Pelé, Ronaldo, no puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, sí que es el mejor en su época»,

Dijo Ronaldinho.