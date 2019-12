Se investiga irregularidades en la hacienda La Clementina

En Los Desayunos de 24 Horas Carlos Medina, abogado de los trabajadores de la Hacienda La Clementina, habló acerca de la denuncia presentada por la Secretaria Anticorrupción en torno a las irregularidades en el manejo de la hacienda.

“La realidad es que ellos nunca han actuado como dueños, siempre han tenido una persona cercana al poder que es la que ha manejado la haciendo. Realmente están viviendo un drama social” afirmó Medina.

Por otra parte mencionó: “habían dos escuelas, ahora solo queda una y esa está por salir. A toda la gente que vive dentro de la hacienda las están sacando”.

“La idea es que los mismos trabajadores se asesoren y se den cuenta de que están a punto de perder la hacienda. Después de tres refinanciaciones ilegales que hizo la CFN (Corporación Financiera Nacional) deberían los funcionarios de está institución convocar a la Asamblea, tienen que llamar a Víctor Anchundia de la Superintendencia de Compañías porque no han estado al frente de la persona responsable del fideicomiso que tiene que hacer provisiones del dinero…”

Finalmente, considera que “los trabajadores esperan contar con una correcta administración para que no pierdan la hacienda, porque son gente humilde. La hacienda no tiene ganado vacuno, caballar, no tiene sembríos y cultivos, solo queda el banano es lo único que no se han llevado”.

Más detalles de este análisis en la siguiente entrevista: