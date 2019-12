Tito Ortiz estranguló a ‘Alberto del Río’ y lo venció en un combate de MMA

‘Alberto del Río’ es conocido por su participación en los escenarios de la WWE.

El mexicano tuvo un paso por el mundo de las artes marciales mixtas en la épica entre 2001 y 2010 y esta semana, del Río, volvió al octágono de las MMA.

Del Río se enfrentó a Tito Ortiz, quien no tardó en vencerlo para darle la bienvenida de regreso al mundo de la lucha.

Según RT, «Este sábado, el miembro del Salón de la Fama de la UFC y excampeón de peso semipesado de la UFC venció al potosino, tras estrangularlo en el primer asalto, durante el evento celebrado en el Payne Arena (McAllen, EE.UU.)».

Ortiz is your winner 👀👊#TitoVsAlberto results: Tito Ortiz def. Alberto Rodriguez via submission (rear-naked choke) – Round 1, 3:10.



Ortiz is on a 3-fight win streak.



pic.twitter.com/anPOvJq8iu