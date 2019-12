Jairzinho Rozenstruik venció a Alistair Overeem en la UFC

Jairzinho Rozenstruik se enfrentó a Alistair Overeem en un combate de la UFC televisado el sábado siete de diciembre.

Rozenstruik resulto ganador tras conectar dos golpes al rostro de surival, uno de esos puñetes abrió el labio de Overeem y el momento dejó con la boca abierta a todos.

Quienes revivieron el momento en redes dijeron que el labio del luchador holandés parece explotar tras recibir el golpe.

Las imágenes pueden herir su sensibilidad

The moment Alistair Overeem lost his lip to the right hand pic.twitter.com/3YThcV9Bpb