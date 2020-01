Alejandra Guzmán se recupera tras ser operada de emergencia

La cantante mexicana Alejandra Guzmán suspendió su concierto de este sábado, en el céntrico estado de Guanajuato, para recuperarse de su operación de emergencia.

A pesar de que la cantante fue operada el 4 de enero de este año no ha podido recuperarse del todo de su intervención quirúrgica de la cadera izquierda, donde sufrió un proceso reactivo.

Tras las especulaciones de un grave estado de su salud, la cantante se pronunció en el programa “Ventaneando”, “Quiero decirles que estoy bien. Gracias a Dios me sacaron un pedacito de lo feo, de lo malo, que hace ocho años me metieron por ahí, por donde ya sabes, pero todo está bien y me estoy recuperando y me está visitando mi papá para darme amor y besos”.

La roquera retomará con normalidad sus actividades a partir del 19 de enero, para atender sus compromisos televisivos en Estados Unidos y su espectáculo del próximo 8 de febrero en el Arena de Ciudad de México.

Y por el momento se encuentra recuperandose junto al amor de su familia, especialmente el de su padre.