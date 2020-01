Cadenas mundiales publican un video que sería el momento del bombardeo

La noche del martes se reportó el bombardeo de la base militar de Al Asad en Irak que guardaba fuerzas estadounidenses.

Varios medios internacionales, asociados con agencias mundiales de información, publicaron un clip del que sería el momento exacto del bombardeo.

BREAKING VIDEO: Unconfirmed footage showing rockets launched towards a U.S. coalition airbase in Iraq pic.twitter.com/07QcDorunZ