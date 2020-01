Carapaz liderará a INEOS en el Giro de Italia

Buenas noticias para el ciclismo ecuatoriano. El carchense Richard Carapaz será el líder del Team INEOS para la edición 2020 del Giro de Italia.

Así, el ecuatoriano podrá defender su título conquistado en el 2019, ahora en la edición 103 de la competencia italiana.

El gerente general de INEOS, Dave Brailsford, indicó que Carapaz será la carta fuerte de la formación británica que también confirmó al colombiano Egan Bernal como líder para el Tour de Francia. El equipo también espera la recuperación total de Chris Froome.

El Giro de Italia es parte del calendario UCI World Tour y será la primera de las grandes competencias que se dispute en esta temporada.

