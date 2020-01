Cruyff busca implementar cambios importantes en la selección

Jordi Cruyff, flamante director técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, tuvo un encuentro cercano con la prensa de Guayaquil, en el auditorio de la FEF.

El holandés habló de varios temas como sus expectativas con la selección, la idea de juego que quiere implantar, los problemas heredados con la indisciplina de jugadores, entre otros.

«Jugaremos partidos para ganar. Esa es la manera de formar una mentalidad ganadora», indicó Cruyff. «Soy ambicioso y quiero ganar todo lo que pueda. Disfrutar es importante, pero quiero competir y triunfar», apuntó.

Agregó que «en los partidos oficiales hay que ir a tope desde el primer segundo», dijo Cruyff, al tiempo de resaltar que «hay material interesante y un proyecto que ilusiona para trabajar, por lo que intentará hacer una «buena combinación entre juventud y jugadores con experiencia».

Respecto a su acoplamiento a la realidad del Ecuador, Cruyff sostuvo: «En el fútbol ya no hay las fronteras que habían antes. Hoy, todo se trata de la capacidad que uno tiene para entender rápidamente el sitio. Me he adaptado a China y no digo que aquí será fácil, pero seguro más sencillo», expresó el estratega europeo.