La estrella musical estadounidense, Ariana Grande, recibió este jueves una denuncia por plagio de su tema ‘7 Rings’, la misma que está nominada a grabación del año en la próxima entrega de los Grammy. La denuncia asegura que la canción contiene estrofas y ritmos copiados de un desconocido rap publicado en 2017.

El rapero Josh Stone, cuyo nombre artístico es DOT, fue quien registró la demanda en un juzgado de Nueva York. Lo habría hecho un año después de que la canción de Grande se lanzase al mercado.

En el escrito, el abogado del demandante asegura que los dos temas fueron analizados por dos musicólogos forenses y encontraron que existen fragmentos en los que el ritmo y las notas son muy similares. Además, el supuesto tema plagiado, You Need it, I Got It, repite varias veces una frase de una forma muy similar a la canción de Grande.

En concreto, la cantante frasea en 7 Rings las palabras «I Want It, I Got It. I Want It, I Got It.» («lo quiero, lo tengo», en español) con un estilo muy parecido al rapero. Por otro lado, también argumenta que se repite las frases «You Need It, I Got It. You Want It, I Got It» (lo necesitas, lo tengo, lo quieres, lo tengo).

Con anterioridad, Grande ya habría acordado pagar el 90 % de los beneficios de ese tema a los compositores de My Favorite Things, la conocida canción de la película ‘Sonrisas y Lágrimas’ que la utiliza de forma autorizada y acreditada.

Actualmente, la artista de 26 años se encuentra nominada a cinco categorías, entre ellas al álbum del año por su trabajo Thank u, next. También actuará en la gala de los Grammy.

Fuente: El País/EFE