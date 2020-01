Tal parece que Disney le sigue apostando a las películas en ‘live action’, luego de llevar a la pantalla grande la exitosa historia de ‘‘El Rey León’’. Ahora, se anunció que Disney está desarrollando una nueva versión de acción en vivo de su película animada de 1942 «Bambi», según información de Variety.

La misma revista asegura que los encargados del guion serán varios escritores famosos en participar en grandes filmes en Hollywood como Geneva Robertson-Dworet («Capitán Marvel») y Lindsey Beer («Sierra Burgess es un perdedora») escribirán el guión. Por su parte, Chris y Paul Weitz como productores.

La película empleará el mismo CGI fotorrealista empleado en los remakes de Disney de «El Libro de la Selva» y «El Rey León» para contar la historia del cervatillo titular que se hace amigo de un conejo y una mofeta antes de enfrentar la muerte de su madre bajo las manos de un cazador.

Disney ha reportado grande éxitos en la pantalla grande con El Rey León y Aladdin del año pasado, que recaudaron más de $1 mil millones, la lista de remakes de Disney solo sigue creciendo.

El próximo estreno de la empresa es Mulan, que sale en marzo, y el próximo año se lanzará una película de Cruella De Vil (101 dálmatas). Otras películas en la lista de remake incluyen The Little Mermaid, Lilo and Stitch y The Hunchback of Notre Dame.

Fuente: The Hollywood Reporter