Dominic Thiem derrota a Rafael Nadal

Rafael Nadal se despidió del Abierto de Australia en los cuartos de final al caer ante un magnífico Dominic Thiem por 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6 y 7-6 (6), y dejó la primera posición mundial en manos del serbio Novak Djokovic que se convertiría en nuevo número uno en el caso de salir campeón en Melbourne Park.

Nadal volvió a despedirse una vez más de su Grand Slam menos exitoso, donde cuenta con tan sólo una corona, tras sucumbir ante el alto nivel tenístico propuesto por Thiem que remontó tanto una bola de set al resto en la primera manga, como un 2-4 en el segundo parcial.

Su derrota, además, le privó de conseguir el hito de convertirse en el primer jugador en la historia en conseguir cada uno de los torneos Grand Slam por partida doble.

