Ecuador frente a Argentina en momentos diferentes

Los argentinos pusieron los pies en la tierra y están avanzando hacia las victorias en el preolímpico. Ecuador, por su parte, quiere despedirse con honra de un preolímpico que no sonrió.

Argentina habla de madurez

La Albiceleste celebró con moderación el triunfo por 2-0 ante Chile del viernes, porque en el grupo saben que falta aún mucho camino, aunque sobre todo porque se considera que hay «madurez», una de las palabras más importantes en el léxico del nuevo líder del Grupo A.

«Tuvimos madurez para manejar el resultado y poder concretar los goles en momentos importantes del partido», dijo sobre la victoria Fernando ‘Checho’ Batista, el conductor de la sub’23 argentina.

Ecuador fue un polvorín

Mientras en territorio ecuatoriano hay voces autorizadas del fútbol local que defienden la continuidad de Jorge Célico pese a la eliminación del equipo luego de tres aplastantes derrotas, pero hay otras que lo condenan, el propio entrenador argentino responsabilizó del fracaso en el Preolímpico a los clubes locales.

«Puede sonar a pretextos, pero los que viven en Ecuador saben cuán complicado fue armar esta selección. ¡Que no mientan, que no se golpeen el pecho por la camiseta del Ecuador, cuando no es así. A los clubes les interesa sus clubes, que sus jugadores jueguen en sus clubes, que vayan de pretemporada o que se vayan de paseo a cualquier lado. No les interesa la Selección», dijo. Contundente. / EFE