El audio del piloto con la torre de control en el accidente de Kobe Bryant

El helicóptero siniestrado en el que perdió la vida la leyenda del baloncesto Kobe Bryant junto a una de sus hijas, Gianna Maria Onore, de 13 años, y otras 7 personas, incluido el piloto, recibió un aviso de que «se encontraba a un nivel demasiado bajo» momentos antes de desaparecer de los radares.

«Helicóptero 72EX, todavía está a un nivel demasiado bajo para seguir el vuelo en este momento», se oye decir a un controlador de tráfico aéreo en un clip de audio de dos minutos de duración que ha salido a la luz.

De acuerdo a las conversaciones que el piloto mantuvo con el controlador aéreo de Burbank, publicadas por el sitio LiveATC, el helicóptero debió volar en círculos durante 10 minutos a poco de comenzar el trayecto debido a que un avión se encontraba en su camino y sus operaciones estaban limitadas por la niebla. Entonces el piloto, identificado como Ara Zobayan, esperó y luego recibió una ruta alternativa para continuar volando.

Ante esta situación, el controlador de Burbank le pidió al piloto que siguiera las reglas de vuelo visual (VFR), de acuerdo a un reporte del periódico AS, por las cuales debe regirse en todo momento por su contacto visual con el terreno, y evitar la navegación por instrumentos. Aceptó y continuó volando.

Tiempo después el piloto se puso en contacto con el controlador aéreo de Van Nuys, que le indicó la presencia de viento calmo y visibilidad de dos millas y media (unos cuatro kilómetros). También le pidió que informara si pasaba a volar según reglas de vuelo instrumental (IFR), que en situaciones de extrema falta de visibilidad puede ser útil. El hombre acusó recibo de esta información y reportó que continuaría volando según VFR.

Cuando el controlador aéreo de SoCal intentó contactarse con el helicóptero, ya no recibió respuesta. Su última advertencia dedicada a Zobayan fue sobre la baja altitud que estaba registrando el aparato: “72EX (matrícula del aparato), sigue volando muy bajo para poder hacer un seguimiento del vuelo ahora mismo”. La repitió una vez más, pero no obtuvo respuesta.

🇺🇸 Kobe Bryant last 2 minutes helicopter communications with ATC through LA before they lost contact. pic.twitter.com/cn0YNl1xmz