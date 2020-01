El papa presentó disculpas por su reacción ante una creyente

El pasado 31 de diciembre, en la caminata por la Plaza de San Pedro, una mujer tomó la mano del papa Francisco y la jaló hacia ella en un acto que enojó al líder de la Iglesia Católica.

Visiblemente enfadado, Francisco golpeó el brazo de la mujer para que lo liberara, a pesar de que todo duró un par de segundos el momento se viralizó en redes y varios usuarios lanzaron sus comentarios.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz