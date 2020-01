El volcán Taal erupciona y las imágenes son alucinantes

El volcán Taal ubicado en las Filipinas entró en un proceso eruptivo por primera vez en 40 años.

Las imágenes del fenómeno natural se volvieron virales por la belleza que guardan en sí, a pesar de provocar también un poco de temor en quien las ve.

Según RT, «Residentes de lugares aledaños han captado impresionantes imágenes de la actividad volcánica, que empezó con una explosión de vapor de agua a presión, junto con rocas, y la aparición de una estela de hasta un kilómetro de alto en la que se desencadenó una tormenta eléctrica que retumbó con rayos y truenos».

La actividad del volcán Taal provocó la evacuación de 38 200 personas que podrían resultar afectadas aún más por una posible erupción violenta.

