Elliot Benchetrit protagonizó un momento viral en el Australian Open

Elliot Benchetrit, tenista francés participante del Australian Open, se convirtió en protagonista de la jornada, pero no necesariamente por una jugada en la cancha.

Benchetrit, en un momento de descanso del partido, pidió un plátano a la chica pasabolas y cuando se lo acercó, el deportista le pidió también que lo pele.

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG