Fede Valverde fue elegido como el mejor jugador de la final

El uruguayo Fede Valverde fue elegido el mejor jugador de la final de la Supercopa, disputada, este domingo, entre el Real Madrid y el Atlético, donde “Los Merengues” se coronaron campeones.

A pesar de que Valverde no pudo culminar el partido junto al Real Madrid, por ser expulsado cinco minutos antes del final tras golpear por detrás a Álvaro Morata para evitar un gol, con su gran rendimiento demostró ser el mejor en la cancha.

Tras recibir su premio pidió disculpas por su actuación durante la final de la SuperCopa. «Le he pedido disculpas a Morata. No está bien lo que hice, pero solo podía hacer eso. Estoy feliz por el título, pero me queda esa espinita».