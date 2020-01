Flamengo anuncia el fichaje de Michael, joven revelación en la liga de 2019

lamengo, que el año pasado ganó el Campeonato Brasileño y la Copa Libertadores, anunció este lunes el fichaje del joven atacante Michael Richard Delgado de Oliveira, una de las revelaciones del 2019 y que jugaba con el Goiás de Goiania.

«¡Es nuestro! Revelación del Campeonato Brasileño de 2019, el atacante Michael es un refuerzo más del ‘Más Querido’ para la temporada 2020. ¡Sea bienvenido, muchacho! ¡Vista el Manto Sagrado!», publicó Flamengo en su cuenta de Twitter.

El anuncio se dio justo el mismo día en el que el Real Madrid oficializó el fichaje del centrocampista Reinier, la joya del Flamengo y quien está en Colombia con la selección sub’23 de Brasil en el Torneo Preolímpico Sudamericano, que dará dos billetes para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Michael, de 22 años, fue lanzado en 2017 al fútbol profesional por el Goiás, con el que disputó 129 partidos oficiales y convirtió 24 goles en las tres últimas temporadas.

En su paso por el equipo «esmeralda», Michael conquistó el Campeonato Goiano, el torneo regional del estado de Goiás, y fue elegido como una de las tres revelaciones de la liga nacional el año pasado.

El delantero está desde hace una semana en Río de Janeiro y realizó los exámenes médicos para firmar su contrato hasta 2024.

«Si uno sueña, si uno quiere y si uno trabaja, vamos a conquistarlo. Si uno siembra cosas buenas, uno va a colectar cosas buenas. Entonces, puedo decir que estamos juntos y, si depende de mí, solo vamos a tener progreso», declaró Michael a la TV Flamengo, el canal oficial del equipo de Río de Janeiro.

