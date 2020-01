Gustavo Quinteros fue presentado en Xolos

El exseleccionador de Ecuador y exdirector técnico de Emelec, Gustavo Quinteros, fue presentado en los Xolos de México.

Este jueves, el técnico Gustavo Quinteros tuvo su primer contacto con la prensa donde analizó el panorama del Club Xolos de Tijuana.

Quinteros agradeció la oportunidad de llegar a la Frontera de Tijuana, al tiempo que resaltó la importancia de iniciar con el pie derecho en el primer partido ante Santos Laguna.

«Antes que nada agradecer al Club Tijuana por la confianza y darme la posibilidad de venir a dirigir a un fútbol en el que siempre quise estar. Con el trabajo y la dedicación esperamos cumplir los objetivos», comentó.

«Hicimos una gran temporada, me he sentido muy cómodo, muy bien, excepecionales jugadores y seres humanos, algunos se fueron, pero me dejaron las mejores sensaciones y sabemos que este inicio va a ser importante iniciar con un buen resultado», agregó.

En Xolos, Quinteros dirigirá a los ecuatorianos Erick Castillo, Jordan Rezabala y Miller Bolaños.