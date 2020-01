Hallan muerto en su casa a actor de ‘Friends’

El actor estadounidense Stan Kirsch, recordado por los fanáticos de la serie ‘Friends’ como el ‘joven Ethan’, un estudiante de secundaria con el que Mónica Geller (Courteney Cox) tuvo una relación, fue hallado sin vida en su casa de Los Ángeles el pasado sábado 11 de enero del 2020.

Medios estadounidenses especializados en el mundo del espectáculo dieron a conocer la noticia este jueves.

Fuentes policiales confirmaron al sitio TMZ que su esposa, Kristyn Green, lo encontró colgado el sábado por la tarde en su baño. Aunque un equipo de paramédicos asistió al domicilio, el actor fue declarado muerto en la escena.

La muerte temprana del actor sorprendió a todos. Todavía no se dio ninguna explicación sobre los motivos que habrían llevado a Kirsch a quitarse la vida. Su mujer tampoco dio información sobre algún problema de salud o depresión que pudieran haber llevado al actor a terminar su vida de esta manera.

Tras la muerte de Kirsch, su esposa agradeció en Facebook «las muestras de amor y apoyo». «No he podido responder a todos los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, pero he leído o escuchado cada uno de ellos. Me siento rodeada de amor y siempre estaré agradecida con todos y cada uno de ustedes», escribió.

Kirsch estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Duke, pero la actuación, que ejerció desde los cuatro años, fue siempre su principal interés.

Su primer papel conocido fue el de Richie Ryan en la adaptación televisiva de Highlander, que interpretó durante seis temporadas. También estuvo cinco temporadas en JAG: Justicia Naval, donde personificó al teniente Ferrari.

Una de las participaciones más memorables del actor fue en Friends, donde hizo de Ethan, un joven que enamora al personaje de Mónica Geller -Courtney Cox-, pero luego le confiesa que era menor de edad.

Fuente: www.lanacion.com.ar