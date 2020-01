Irán se adjudica el bombardeo a la base de Al Asad

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la autoría de los bombardeos sobre la base de Al Asad en Irak que albergaban fuerzas militares de Estados Unidos.

De momento no se reportan los daños materiales ni humanos resultado de la operación militar que la televisión iraní calificó como «valiente».

Según RT, » Funcionarios estadounidenses confirmaron a ABC News que se han disparado misiles balísticos desde el interior de Irán contra múltiples instalaciones militares estadounidenses dentro de Irak».

Los medios internacionales reportan que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ya fue informado sobre los ataques y que se mantienen monitoreando la situación.

El video a continuación es reproducido como el momento del bombardeo, pero aún no se confirma que sea, en realidad, del bombardeo que mencionan.

BREAKING VIDEO: Unconfirmed footage showing rockets launched towards a U.S. coalition airbase in Iraq pic.twitter.com/07QcDorunZ