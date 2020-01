Joven graba a sujeto masturbándose en el bus

La indignación se apoderó de una joven peruana, quien se llenó de valor y logró grabar los actos indecorosos de un hombre en pleno bus.

El hecho ocurrió en un vehículo de transporte público en la ciudad de Lima, en Miraflores, donde la mujer indicó que el sujeto se estaba marturbando junto a ella.

A través de la red social Twitter, los comentarios hacían mención a las autoridades para dar con el paradero del sujeto y que se tomen las acciones correspondientes.

“Tras tomar conocimiento de actos indecorosos en flagrancia por parte de una persona de sexo masculino, hemos activado las alertas a fin de ubicar al agresor”, indicó la Policía de Perú a través de la misma red social.

En las imágenes se puede ver que el hombre tenía sus parte íntimas fuera del pantalón y que, al ser descubierto, trata de esconderlas con una carpeta, al tiempo de levantarse para abandonar el bus.

La joven, universitaria de 18 años, según reportan medios peruanos, increpó al sujeto, pero nadie hace algo para detenerlo.

La víctima dijo en redes sociales que “No es la primera vez que me pasa pero si es la primera vez que he tenido el valor de grabarlo y enfrentarlo. No saben el miedo y el asco que tengo”.

También agradeció todos los mensajes de apoyo en la red.

Todo el apoyo que he estado recibiendo me hace sentir muchísimo más segura. Gracias a todos los que han compartido para que se logre saber la identidad del sujeto. La denuncia ya está hecha. Invito también a que nunca se queden callados, es un proceso difícil pero eficiente. — lex (@lexxxpurplegirl) January 7, 2020

#URGENTE 🚨| Tras tomar conocimiento de actos indecorosos en flagrancia por parte de una persona de sexo masculino, hemos activado las alertas a fin de ubicar al agresor.



Si conoces su paradero repórtalo a la comisaría más cercana.#NoCallesDenuncia pic.twitter.com/LA59JY7qdw — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) 6 de enero de 2020