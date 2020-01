Karla Souza se deja ver como pocas veces (Foto)

Karla Souza es una de las actrices mexicanas más populares y que cuenta con tres millones de seguidores en Instagram.

En esa misma red, Karla Souza publicó una imagen en la que se la ve lucir un pequeño terno de baño. La foto corresponde para una sesión de fotos que hizo la actriz hace años para una conocida revista.

“Sólo pensando acerca de cuántas abdominales tuve que hacer para tener esta pancita me está haciendo sentir hambrienta», escribió Souza junto a la foto.

Karla Souza ha participado en grandes producciones de cine y televisión como ‘Nosotros los nobles’ y su más reciente trabajo, que está a punto de finalizar, en «How to get way with murder’.