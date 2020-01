Kaylen Ward recaudó 700 mil dólares para combatir los incendios de Australia

Kaylen Ward es una modelo de Australia de 20 años de edad que logró recaudar 700 mil dólares, según RT, para combatir los incendios en su país.

La joven emprendió una campaña en la que recaudaba dinero de donadores a cambio de enviar fotos suyas en las que posa sin ropa.

Según RT, » El pasado 3 de enero Ward escribió en su cuenta de Twitter que enviaría una foto desnuda a cada persona que donara al menos 10 dólares a algunas de las organizaciones benéficas mencionadas por ella y que le enviara la confirmación del pago».

