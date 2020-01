Líder indígena de Nicaragua fue encontrado muerto

El líder indígena de Nicaragua Marks Rivas fue encontrado muerto en una ciudad de la costa Caribe, víctima de un disparo, informó este sábado el partido originario Yatama.



Rivas era dirigente del Pri Laka, un movimiento opositor de origen miskito, que ha denunciado la muerte de decenas de indígenas y despojo de sus tierras, supuestamente a manos las autoridades en la zona Caribe de Nicaragua, en los últimos 15 años.

Yatama, partido al que pertenecía Rivas, no confirmó si el deceso fue por razones políticas. Hasta ahora la Policía Nacional no ha informado sobre el fallecimiento, ocurrido anoche en la ciudad de Bilwi, cabecera de la Región Autónoma Caribe Norte, en el este de Nicaragua.



Una fuente de Yatama indicó que se manejan dos versiones, la primera refiere a una discusión con una persona desconocida, y la segunda que se trata de un suicidio tras la disputa con alguien no identificado.



En septiembre del 2019, Rivas denunció que el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ha establecido «autoridades comunitarias paralelas», para incrementar la invasión de territorios indígenas.



La denuncia la hizo en el marco de la crisis sociopolítica que mantiene enfrentada a una aparente mayoría de nicaragüenses con el Gobierno de Daniel Ortega, a quien organizaciones humanitarias responsabilizan por la muerte de cientos de personas desde el levantamiento popular antigubernamental en abril de 2018.



Según Pri Laka («Libertad», en lengua miskita), al menos 140 comunidades indígenas con un promedio de 300 habitantes han sido invadidas desde 2015, tanto en la RACN como en la Región Autónoma Caribe Sur (RACS).



El movimiento miskito que hasta ayer lideraba Rivas, sostiene que los últimos cuatro años unos 32 líderes indígenas han sido asesinados, 28 desaparecieron, y dos comunidades fueron incendiadas hasta dejarlas inhabitables.

