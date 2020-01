Muere Christopher Tolkien, hijo del autor de «El señor de los anillos»

Christopher Tolkien, hijo del autor de la saga «El señor de los anillos», el escritor británico J.R.R. Tolkien, ha muerto a los 95 años, anunció este jueves la Tolkien Society.

Christopher, tercer hijo del célebre autor, fue responsable de catalogar, editar y publicar numerosos trabajos que habían quedado inéditos a la muerte de su padre, en 1973, incluida la obra «El Silmarillion».

También dibujó muchos de los mapas que detallaban el mundo ficticio de la Tierra Media, donde se desarrolla la acción de las principales novelas de Tolkien.

«El compromiso de Christopher con las obras de su padre ha permitido que vieran la luz docenas de publicaciones», subrayó en un comunicado el presidente de la Tolkien Society, Shaun Gunner, que alabó asimismo su trabajo como académico en la Universidad de Oxford, donde dio clases de lengua inglesa entre 1964 y 1975.

Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x