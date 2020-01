Mujer puso ‘a la venta’ a su esposo en Facebook

Un hombre, residente en Estados Unidos, decidió laver el pantalón de su esposa, pero todo salió mal.

El lavado del pantalón terminó con la prenda encogida a tallas de niños y con la esposa del hombre enfurecida.

Según RT, la mujer hizo una publicación en redes en la que ponía a la venta a su esposo por 111 dólares. El post contaba con una foto del hombre, aparentemente avergonzado, con el pantalón encogido en una mano y con la otra tapándose el rostro.

What is this? A pair of trousers for ants?



https://t.co/5KRQ5wwcmJ