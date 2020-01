¿Por qué Shakira no quiere casarse con Piqué?

A pesar de que tienen dos hijos y son una de las parejas más consolidadas en el mundo del espectáculo internacional. Shakira no quiere contraer matrimonio con el futbolista español, decisión que ha causado mucha controversia en la farándula internacional.

Sin embargo, recientemente la colombiana explicó la razón por la cual han manejado, hasta el momento, así su relación.

“El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida”, manifestó Shakira en el programa estadounidense 60 minutes.

Gerard Piqué y Shakira iniciaron su relación sentimental en 2010, tras conocerse después de que participaran en el tema del Mundial de Sudáfrica, “Waka, Waka”.