Psicólogo afirma que hoy no es el día más triste del año

La teoría “Blue Monday” o “Lunes triste” tiene su origen en una nota de prensa publicada por la agencia de comunicación Porter Novelli en el 2005.

La nota explicaba la investigación del doctor Cliff Arnall, psicólogo de la Universidad de Cardiff, donde exponía una fórmula “supuestamente” mátemática ([W+(D-d)]xTQ/MxNA) que demostraba que este es el día más triste del año.

La W es el tiempo qué hace, la D son deudas, la d el sueldo, la T el tiempo pasado desde Navidades, la Q el tiempo que ha pasado desde que has fracasado al intentar algo, la M la motivación y la NA, la necesidad de emprender acciones.

Con esta fórmula el psicólogo adjuntaba varios elementos que determinaban que este era el día más triste del año. Entre los factores mencionaba que: hoy es lunes y a nadie le gustan los lunes, el día de paga está lejos, hace frío, has fracasado en tus buenos propósitos, te has saltado un día de gimnasio, tres de dieta y no estás motivado.

A pesar de que varios factores coinciden, el psicólogo Dean Burnett afirma que la fórmula no tiene nada de científica porque mezcla variables incompatibles que no se pueden cuantificar como para realizar una operación matemática.

“Acientífico. Pseudocientífico. Uberpseudocientífico. Es un galimatías, un sin sentido, una basura, una porquería y cualquier otra forma educada de decir ‘idiotez’ que se te ocurra”, así se refirió el psicólogo al “Bue Monday”

Cada año, Burnett realiza un artículo explicando por hoy no es el día más triste del año, pero esta tradición continua, lo cual ha provocado su enfado constante.

Según este experto, lo que la agencia de comunicación decía en su nota era que la mejor forma de combatir la melancolía de este día era irse de viajes, usando los servicios de su cliente Sky Travel. Además, la nota finalizaba con la siguiente frase: “La gente se siente triste cuando no tiene nada planeado, pero una vez reserva unas vacaciones, trabaja con el objetivo de tener tiempo libre y un periodo relajante”.

Lo cual ha provocado que más agencias de viajes, utilicen este día para realizar ofertas de viajes, como es el caso de la campaña publicitaria de Canarias en Reino Unido, donde participa Arnall, autor de la famosa investigación.