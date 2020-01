El órgano sexual masculino puede fracturarse y casi siempre ocurre mientras se extá teniendo relaciones sexuales. Así lo describe la revista ICON, perteneciente al diario El País de España. Para llegar a esta conclusión, entrevistaron a Lucía Osorio, uróloga en Urología Hospitalaria en HM Hospitales en Galicia.

¿Cómo y en qué momentos puede pasar?

La doctora afirma que el pene sí se puede romper como si fuera un hueso, y aunque es algo poco frecuente, las estadísticas afirman que les pasa a 1,36 por cada 100.000 habitantes cada año.

Osorio explica que el pene se compone de tres estructuras tubulares: el cuerpo esponjoso que acaba formando el glande y dos cavernosos que están encargados de la erección.

Las tres estructuras están recubiertos por otra capa de tejido elástico y resistente que se llama la fascia de Buck. Cuando se produce una erección, tanto los cuerpos cavernosos como el esponjoso se llenan de sangre.

Si por el motivo que sea se produce un traumatismo, la albugínea y a veces también la fascia de Buck se rompen, permitiendo la salida de la sangre que estaba retenida en el cuerpo cavernoso. Por lo tanto, se pierde la erección y se forma un hematoma importante.

Según la uróloga, los penes se rompen, en un 76%, manteniendo relaciones sexuales. De esta cifra, según el estudio publicado en el International Journal of Impotence Research.

El 25 por ciento con el hombre encima, el 41 por ciento con la posición del perrito y el 10 por ciento con las mujeres encima.

El porcentaje restante se producen con el órgano en estado de erección, pero sin estar manteniendo relaciones, ya sea por accidentes. Uno de ellos lo recuerda la sexóloga entre risas:

Recuerdo algún caso cuando trabajaba en las urgencias de un hospital de Madrid que vino un hombre que había colocado un anillo en el pene y no podía quitárselo. Las fracturas de esa zona que he visto han sido generalmente por traumatismos, y créeme, son bastante espectaculares.

La especialista afirma que cuando se rompe el pene, se logra escuchar un chasquido y según los pacientes que ha tratado, se siente dolor y se forma un hematoma importante. Al cabo de un rato se empieza a inflamar a expensas del hematoma que se está formando y llega a producirse el denominado ‘pene en berenjena’, por la deformación que se produce en el miembro a raíz del hematoma».

Finalmente, concluye que una fractura en el pene que casi no le sucede a casi nadie, no obstante, no hay que confiarse, ya que muchos de los casos registrados de seguro pensaron en eso mismo.

Fuente: ICON/El PAIS