Richard Carapaz tendrá su primer reto con el Team Ineos

Richard Carapaz tiene en su horizonte un año 2020 lleno de expectativas, retos y duras competencias en las cuales buscará demostrar porque el Team Ineos se fijó en él.

El equipo británico que fichó a Carapaz publicó en sus redes sociales la lista de ciclistas que participarán en el Tour Colombia y claro, ahí aparece el nombre del crédito ecuatoriano.

En el comunicado del Team Ineos se destaca el nombre del ecuatoriano Richard Carapaz, último ganador del Giro de Italia, quien tendrá en Colombia su primer reto tras dejar el Movistar Team.

El Tour Colombia se desarrollará del 11 al 16 de febrero, y para ello, el Team Ineos alista a un completo y competitivo equipo de ciclistas cuya misión será arrancar la temporada 2020 con un triunfo.

Entre los ciclistas más destacados están el cafetero Egan Bernal, ganador del último Tour de Francia y la «Locomotora del Carchi», Richard Carapaz, además del compatriota Jonathan Narváez.

También estarán en la pista otros importantes ciclistas colombianos como son: Sebastián Henao, Brandon Rivera e Iván Sosa.

Trascendió que los ciclistas del equipo inglés ya llegaron a Colombia y están entrenando en la localidad de Paipa-Boyacá.

#TourColombia2020 here we come!



We're excited to be lining up with our first-ever all-South American squad. Meet the team:@Eganbernal (🏆 '18)@RichardCarapazM @5_henao @NarvaezJho @_brandon_2103 @ivansosacuervo (🥈 '19) pic.twitter.com/Yyw4iE4tNb