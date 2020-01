Se destapan diferencias entre Banguera y Alfaro Moreno

La realidad que envuelve a Barcelona deja ver algunos problemas a la interna. El más reciente deja ver inconvenientes entre jugadores y dirigentes, tal es el caso que tiene a Máximo Banguera en una confrontación con Alfaro Moreno.

A través de sus redes sociales, Máximo Banguera ha publicado un mensaje en el cual deja cuestionamientos contra el presidente de Barcelona. El portero ha dicho que tiene pruebas para creer que quieren saquear al club.

Alfaro Moreno, a través de una conversación con Radio Caravana, se refirió a estas declaraciones de Banguera.

«Me quise comunicar con él, pero no me contestó. No tengo nada en contra de nadie, voy a esperar para conversar. Me dolió cuando leí el mensaje», sostuvo el presidente del club torero.

A pesar del mensaje, Alfaro ha afirmado que mantiene su intención de homenajear al guardameta. «Es importante llegar a un acuerdo, es parte de la historia del club, le dije que quería darle una placa, si no quiere que se la entregue yo, que se la de otra persona».