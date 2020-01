Siete personas reportadas desaparecidas fueron rescatadas

Miembros del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía (GIR) rescataron a siete personas que estaban reportadas como desaparecidas en el cerro Fuya Fuya, situado en la provincia andina de Imbabura, en el norte de Ecuador.



La Policía informó este domingo en su portal de internet que la alerta de la desaparición se reportó a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, una vez que los excursionistas se dieron cuenta de que estaban perdidos y no podían encontrar el sendero para retornar a la Laguna Mojanda, desde donde iniciaron la caminata.



Los rescatistas iniciaron la búsqueda mediante las técnicas de barrido de la montaña y de «llamado y escucha», y lograron ubicar al grupo conformado por dos hombres (43 y 60 años), cuatro mujeres (45, 48, 49 y 54 años) y un menor (9 años).



Los rescatados se encontraban en condiciones estables y, de inmediato, fueron trasladados en un helicóptero de la Policía hasta la parroquia Atahualpa para su valoración médica, indicó la institución del orden.



El ECU 911 detalló en un comunicado que los rescatados «presentaban ligera deshidratación», pero no fue necesaria «su hospitalización ya que su condición de salud era estable».



De acuerdo al relato de los extraviados, iniciaron la caminata al medio día, razón por la cual, en unas horas la neblina en el cerro ocasionó que no puedan encontrar el sendero de regreso, indicó la Policía.



El teniente Jhonatan Vásquez, rescatista del GIR, quien estuvo a cargo del operativo de búsqueda, indicó que conoce el cerro Fuya Fuya, porque es parte de los trekking de «Montaña Segura» y eso ayudó a que puedan encontrar a las personas.



Por otra parte, el Cuerpo de Bomberos de Quito informó este domingo de que durante la tarde, efectivos de la Unidad de Rescate Aéreo de esa institución localizaron, rescataron y evacuaron, en su helicóptero, a tres personas extraviadas en el sector de San Antonio de Pichincha, hacia el helipuerto del parque Bicentenario.



Desde el lugar, se trasladó en una ambulancia a una casa de salud a una paciente femenina de la tercera edad, indicaron los Bomberos sin proporcionar mayores detalles del suceso.

