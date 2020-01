Una nueva investigación publicada este martes 15 de enero, en la revista ‘Royal Society Open Science, afirma que las mujeres que mantienen relaciones sexuales de forma frecuente tienen un menor riesgo de incurrir a una menopausia temprana.

Los investigadores analizaron los datos de 2.936 mujeres del ‘Estudio de Estados Unidos sobre la salud de las mujeres en todo el país’.

El período de seguimiento fue de diez años, durante el cual 1.324 (45%) de las 2.936 mujeres experimentaron una menopausia natural a una edad promedio de 52 años.

Los resultados concluyen que las mujeres que mantienen relaciones sexuales semanalmente tenían un 28% menos de probabilidades experimentar la menopausia a cualquier edad que las mujeres que lo hacían menos de una vez al mes.

Del mismo modo, las mujeres que tuvieron relaciones sexuales mensualmente tuvieron un 19% menos de probabilidades de experimentar menopausia a cualquier edad en comparación con las que tuvieron relaciones sexuales menos de una vez al mes.

Megan Arnot, primera autora de la investigación afirma los resultados de la investigación sugieren que si una mujer no está teniendo relaciones sexuales y no hay posibilidad de embarazo, el cuerpo ‘elige’ no invertir en la ovulación, ya que sería inútil.

Para concluir, Ruth Mace, profesora de Antropología del UCL y coautora del trabajo, incluye una precisión importante para las mujeres:

La menopausia es, por supuesto, inevitable para las mujeres, y no existe una intervención conductual que evite el cese reproductivo. Sin embargo, estos resultados son una indicación inicial de que el momento de la menopausia puede ser adaptativo en respuesta a la probabilidad de quedar embarazada.

Fuente: CNN en español/The Real Society