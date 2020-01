Thomas Markle vuelve a arremeter contra Meghan y Harry

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, no escuchó la petición de su hija cuando le pidió dejar de hablar de ella ante los medios de comunicación, pues ahora hizo un documental para el canal británico Channel 5 que se llamará “Thomas Markle: Mi historia”.

De acuerdo al portal del Daily Mirror, esta entrevista fue pagada, ya que de ahora en adelante cobrará por todas las entrevistas que conceda, pues piensa que tras todos los ataques que ha recibido gracias a la familia real, ellos “le deben”.

“Me voy a defender y me pagarán por ello. No me importa lo que piensen, en este momento ellos me deben. La familia real me debe. Harry me debe, Meghan me debe. Tengo que ser recompensado por todo lo que he pasado”, declaró.

Thomas, que ahora se encuentra jubilado y viviendo en México, aseguró que su hija le prometió que ella se haría cargo de él cuando llegara a una edad avanzada.

“Mi hija me dijo que cuando llegara a mis años mayores, ella cuidaría de mi. Ya estoy en mis años mayores, es hora de cuidar a papi”, explicó Markle.

En el mismo documental, el hombre que se encuentra jubilado admitió que aún sigue teniendo ingresos de las fotos de “paparazzi” para las que en realidad posó, a pesar de saber que aquellas mismas hirieron a su hija.

Las instantáneas fueron vendidas a periódicos y revistas alrededor de todo el mundo por hasta USD 100.000 (1 millón 870.333 de pesos mexicanos), y el hombre de 75 años recibió el 30 por ciento.

Pero eso no fue todo, pues también le reprochó a su hija el hecho de haber renunciado a lo que él asegura, es el sueño de cualquier mujer: ser una princesa y todo por dinero.

«Al parecer, 3 millones de dólares y una casa con 26 habitaciones no son suficiente para ella. Me da vergüenza ajena», comentó el exiluminador de la industria del cine.

Los ataques continuaron cuando indicó que su hija es un poco caprichosa. «Esta no es la chica que yo crié… Que Harry y Meghan se separen de la realeza me decepciona. Cuando se casaron asumieron la obligación de ser miembros de la familia real y representarla. Es una tontería que no lo hagan», puntualizó.

Fuente: Infobae.com