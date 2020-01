Tuit machista mete en problemas a periodista belga

Un exdeportista y ahora periodista belga, Sven Spoormakers, hizo un comentario machista en redes sociales que lo metió en problemas.

El hombre compartió la imagen de una joven periodista de una cadena mundial de deportes, Belén Mendiguren, que cubría una carrera de motociclismo en la que se la ve con un sencillo top y añadió el comentario «¿Hace frío en Argentina?»

La publicación provocó una avalancha de críticas que acusaban a Spoormakers de machista, pero el momento más alto de la polémica fue cuando la discusión enfrentó al autor de la publicación con la periodista Sophie Smith.

Seriously? Please tell me this is lost in translation and you did not just publicly objectify a young female reporter. Speaking from experience, let me say she does the exact same job as you but has to work and withstand twice as much still because of bullshit like this. https://t.co/N9EemBZLYV