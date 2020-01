Un niño cayó de un auto en movimiento

Las autoridades de la India publicaron el video de un accidente de tránsito que se registró en el norte de ese país.

En el clip se observa que un vehículo toma una curva, de pronto se abre la puerta y un niño sale disparado y cae en la carretera.

Según RT, «Las imágenes fueron publicadas para concienciar a los automovilistas sobre la importancia de tomar las pertinentes medidas de seguridad a la hora de circular con menores y evitar así tragedias».

Las autoridades recomiendan tomar las precauciones y las medidas de seguridad básicas, como el cinturón de seguridad y el bloqueo para niños que no permite que las puertas sean abiertas desde dentro.

Child lock and child seats are very important when travelling with childrens. Check all doors are closed properly, and child lock is on. Always make sit children in a child restraint seat. All kids wont be as lucky as this one. #Staysafe #Roadsafety pic.twitter.com/qfnf1rMrox