Video muestra el helicóptero de Kobe Bryant minutos antes del accidente

Un video como imágenes inéditas del helicóptero de Kobe Bryant minutos antes del fatal accidente se viralizó a través de las redes sociales tras la trágica muerte del ex basquetbolista, su hija Gianna y otros siete pasajeros.

La grabación fue realizada por un vecino de Glendale, California, quien captó la mañana del domingo un helicóptero que daba vueltas en círculo sobre su casa.

«Trato de fotografiar o grabar en video todas las cosas extrañas que suceden sobre mi casa en Glendale, California. Desafortunadamente, esta mañana no me di cuenta que estaba filmando el helicóptero de Kober Bryant, su hija y otros, 31 minutos antes del accidente. RIP», escribió el usuario de Twitter @theironlydreams junto al breve video en el que se ve el Sikorsky S-76B que trasladaba a la leyenda de la NBA y sus acompañantes volando a través de la niebla.

En un segundo tuit, el hombre explicó que decidió grabar el helicóptero porque “el piloto estaba realizando maniobras en círculos muy violentos. Por eso salí afuera porque era muy ruidoso. Observé uno o dos círculos antes de comenzar a grabar y estaba cada vez más bajo y cercano a mi casa, con los motores al máximo”.

De acuerdo al diálogo que mantuvo el piloto con la torre de control, reveladas por el sitio LiveATC tras el accidente, el helicóptero debió volar en círculos durante 10 minutos debido a que un avión se encontraba en su camino y sus operaciones estaban limitadas por la niebla. Además, el controlador le advirtió que estaba volando “demasiado bajo”.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv