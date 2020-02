A fondo, Jordi Cruyff habla de todo, a un mes del arranque de las eliminatorias

El 26 de marzo arranca la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022. Para Ecuador será un inicio lleno de expectativa e incertidumbre pues no se conoce cómo será armada la Selección Ecuatoriana con Jordi Cruyff como DT al mando.

Desde la Casa de la Selección, el técnico Cruyff dialogó con Alfonso Laso Ayala sobre varios temas.

¿A qué se ha dedicado usted y su cuerpo técnico en estas primeras semanas de trabajo?

Lo primero, realizar una adaptación rápida y sencilla, mirar a los jugadores, conversar con algunos, para entender sus inquietudes, sus sensaciones positivas o negativas; hablar con sus entrenadores para saber como reaccionan en situaciones difíciles o fáciles, y sobre todo a conocerlos. Cuando yo firmé, la liga ecuatoriana no había comenzado y los demás países ya empezaron sus torneos. Hay que observar los jugadores de aquí y los que disputan ligas superiores.

¿Qué dicen los jugadores al tener este acercamiento? ¿Tienen inquietud al venir a la Selección?

Cuando usted quiere ganarse la confianza de alguien, lo más importante es que la persona con la que conversa sepa que la conversación queda entre los dos. Por eso, cuando hablamos con los jugadores son conversaciones que no las puede saber nadie más. A mí me educaron para nunca hablar de jugadores individuales y esto es una selección y es de todos, es decir, si no hablo de todos y solo hablo de uno es porque el otro es menos importante y no debe ser así. Tengo responsabilidades y hablo con mis superiores directos y tienen que saber dónde estoy, y qué estoy haciendo, y siempre los mantengo informados, porque esto es trabajo para bien.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol desea realizar un cambio que para nosotros es desconocido. Hemos estado acostumbrados a que el entrenador esté en los partidos, que vaya al fútbol a ver a sus jugadores. ¿Qué valor hay de eso?

Yo he estado con los jugadores en todos los partidos. He estado junto a los que están en ligas superiores, analizando, viéndolos a ellos por supuesto, y mi staff ha estado viendo partidos locales. Ahora hemos cambiado de rol porque yo voy a estar aquí viendo los partidos de la liga local y los demás saldrán, y cuando nos reunamos analizaremos la opinión de cada uno y así alcanzar resultados y detalles. El entrenador debe estar en donde estén la mayoría de los jugadores que va a seleccionar y va a tomar en cuenta, no puede observar toda una liga en donde estén quizá 4 jugadores. No solo es cuestión de ver los partidos, sino también hablar con sus entrenadores, entre otros detalles. La lista de convocados varía acorde a los partidos que se tengan y en dónde se jueguen. Hay que encontrar el equilibrio entre la liga ecuatoriana y las ligas de afuera.

Existieron 6 partidos amistosos que se jugaron el año anterior y el cuerpo técnico no fue elegido. Se ha comentado mucho que tal vez lo que se hizo se pudo haber desperdiciado. ¿Esos antecedentes sirven para el equipo que va a debutar en las Eliminatorias?

En mi criterio, existen generaciones de futbolistas muy interesantes que van a llegar lejos, pero muchos de ellos todavía no están. El jugador joven siempre necesita del jugador de experiencia a su lado para que cuando cometa errores él lo motive y le levante el ánimo. Todo joven necesita aprender de algún veterano, y ese jugador de experiencia debe venir a dar buen ejemplo, ser profesional, ayudar al joven y asumir responsabilidades y retos. Eso le ayuda al jugador joven a mejorar. Hay que utilizar jugadores de experiencia y juventud. Muchos jugadores que pueden estar ahora a lo mejor ya no estén. Las Eliminatorias son largas y hay que pensar en el hoy y en el mañana.

Uno de los problemas que tuvo nuestra Selección en la última Eliminatoria fue que varios jugadores que actuaron en el exterior ya no tenían continuidad, y ahí es donde se dice que son los jugadores de experiencia. El nivel de la Selección empezó a disminuir. ¿Cuál debería ser la filosofía y el camino que se debe tomar acorde a esto?

La lista será cambiante. Quizá un jugador que esté en forma ahora, ya no lo esté en verano. Para ciertos partidos serán unos, y para otros partidos serán otros.

¿La altura influye? Porque se decía que teníamos jugadores de Quito y por eso la Selección tenía ventaja, pero también se tuvo jugadores que no eran de Quito y también tuvo éxito.

Teniendo en cuenta que los partidos son diferentes, uno juega con una lista o con otra planificando acorde a las necesidades y circunstancias. Necesitaremos para algunos partidos a unos y quizá para otro partido a distintos. Las circunstancias son diferentes en cada encuentro y se analizará lo mejor. Hay varios condicionantes.

¿Quién de su cuerpo técnico ha hablado de los estadios del país?

Yo no puedo pretender llegar aquí y opinar de todo. Yo me dejo guiar y si se está acostumbrado a la altura o a jugar en Europa simplemente yo me acojo. No puedo opinar si no cuento con la experiencia necesaria. Uno nunca sabe lo que es si no lo sufre. La Federación Ecuatoriana de Fútbol tiene más experiencia y ellos decidirán hasta yo saber con exactitud.

Usted tiene un cuerpo técnico grande y por lo que sabemos se dedica a realizar diferentes cosas. ¿Cuáles son las más importantes? ¿Por qué debería trabajar un cuerpo técnico tan grande?

Cuando jugaba los videojuegos hacía de entrenador. Pues esto no es un videojuego, porque aquí se trata de recolectar la mayor parte de información. Nosotros somos los que nos debemos adaptar a la situación que hay acorde a los jugadores. Nuestra labor es primero contacto permanente con los jugadores; observar muchos partidos y en vivo y en directo porque es ahí cuando uno siente la personalidad del jugador. Son muchas cosas que la cámara no enseña, sino solo el balón. Hay que analizar en qué situación se encuentran los jugadores. Debemos estar en muchos sitios y el seleccionador debe basar sus decisiones en muchos detalles, no solo porque le gusta tal jugador y listo. El diálogo de confianza y discreción es muy importante y así junto a los clubes trabajar juntos para hacer fuerte a la Selección.

¿Cómo debe jugar la Selección Ecuatoriana de Fútbol?

Es una pregunta buena con una respuesta que puede ser romántica. La realidad es que muchos jugadores juegan domingo, tienen que viajar, y hay poco tiempo para recuperarse, viajes largos, viajes cortos. Hay 2 días para entrenar. No podemos inventarnos sistemas de juego debido a eso. Jugamos contra rivales de entidad y que están en el top, por lo que se debe ser realistas y en los partidos hay que trabajar mucho y estar unidos, pero debemos implementar sistemas a los que los jugadores ya estén acostumbrados y cómodos para mayor facilidad.

¿La Copa América puede ser tiempo para implementar esto?

Siempre se realiza cambios tácticos sin que se deba hacer un cambio y meter a otro jugador nuevo. A veces una alineación uno la piensa en que por qué tal jugador juega ahí y simplemente se escoge lo mejor y estos 12 o 13 días nos van a servir de mucho.

¿Qué puede esperar para los dos primeros partidos?

Lo que yo deseo es que la gente esté orgullosa de su Selección. La gente se siente orgullosa de su Selección cuando observa un equipo solidario, y que la luche, juegue como un equipo, y dejen todo en la cancha. Eso no se puede negociar. Cada balón debe ser jugado como un equipo y el esfuerzo máximo del jugador al jugar para la Selección es lo que siempre esperaremos y lo mínimo que vamos a pedir. Queremos que el jugador quiera venir y que el aficionado se sienta orgulloso de su equipo. Estamos conscientes que falta mucho para eso, pero vamos a darlo todo para que esos resultados se den. Anhelamos que las demás selecciones no quieran jugar contra nosotros y que seamos un rival respetado.

Fuente: La RED