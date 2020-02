Bad Bunny lanza su nuevo disco ‘YHLQMDLG”

Bad Bunny lanzó sorpresivamente este sábado su nuevo disco “YHLQMDLG” (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) que cuenta con 20 canciones, dentro de las que se encuentra su sencillos ‘Vete’ e ‘Ignorantes’ junto a Sech.

Antes de su lanzamiento el cantante urbano en su cuenta de Instgram compartió un video de una de las canciones junto a un mensaje que decía: “A veces la gente no te entiende, no ven lo que tu ves. Ser diferente no es malo, eso es lo que nos hace iguales, eso es lo que nos hace humanos. Cuando piensas diferente a los demás, muchos te llaman loco o comienzan a inventar historias de ti; y no nos queda de otra que abrazar eso que queremos, eso con lo que soñamos y ser nosotros mismos sin MIEDO»

Además, publicó la lista de canciones que forman parte de este nuevo disco, entre las que se encuentran varias colobaraciones con artistas urbanos como: Ñengo Flow, Jowel y Randy, Daddy Yankee, entre otros.

Tras la gran acogida de su nuevo disco, Bad Bunny demostró su alegría con un video en el que canta junto a varias personas su tema «La Difícil» .