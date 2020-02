Beckham responde a los rumores sobre Messi y CR7 como fichajes del Inter de Miami

Tras el aparecimiento del Inter de Miami, club de la MLS propiedad de David Beckham, mucho se habló sobre los jugadores que ficharían por el cuadro que debutará el 1 de marzo.

Entre los rumores de jugadores que se vestirán con la camiseta del Inter de Miami se dijo que el mismísimo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ficharían por el club de Beckham.

Según RT, » Este antiguo jugador de la selección de Inglaterra respondió a los rumores de que su equipo desea juntar a esos dos astros del balompié y, aunque no rechazó la posibilidad, manifestó que ya cuenta con «un gran plantel» para disputar su primera temporada en ese torneo estadounidense».

En su entrevista con Jimmy Fallon, Beckham dijo que el dueño de un club siempre quiere que los mejores jugadores llenen su plantilla, pero también recordó lo que aprendió de Alex Ferguson, su DT en Manchester, quien le enseñó que «no se trata de traer grandes jugadores, sino los que mejor encajen».

David Beckham addresses rumors that he is recruiting @Cristiano & Lionel Messi for #InterMiamiCF #FallonTonight pic.twitter.com/z6Qjth1tGI