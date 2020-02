«Como país hemos fallado en los métodos de diagnóstico»

Rodrigo Henríquez, médico investigador de Salud Pública, en el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», dio a conocer su opinión sobre el caso sospechoso de coronavirus en Ecuador.

Según Henríquez, existe una gran incertidumbre en el Ecuador debido a que las autoridades sanitarias no han dado una versión definitiva de diagnóstivo.

No obstante, hizo un llamado a la calma pues «el hecho de que no haya casos confirmados de coronarivis en el país nos tranquiliza y tiene que alertarnos para no bajar la guardia frente a todas las medidas de salud pública que hay que adoptar como país».

Sobre el paciente chino sospechos que está en Ecuador, Henríques indicó: «Hay muchos virus que pueden producir afecciones respiratorias. El hecho que no tengamos un diagnóstico definitivo implica que el paciente tendrá que seguir con medidad de soporte habituales, generales para este tipo de casos», indicó.

Y agregó que lo preocupante es que «el ministerio de Salud no haya dicho cuál fue ese otro virus que se detectó», puntualizó.

Más declaraciones en el siguiente video.