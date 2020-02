Joven contrata una valla publicitaria para encontrar novia

Mark Rofe, residente de Sheffield, Gran Bretaña, se cansó de usar las típicas aplicaciones de citas y decidió usar su propio método para conseguir una pareja.

Rofe, de 30 años de edad, es el único de su grupo de amigos que no tiene novia, así que se decidió encontrar a su media naranja y, para ello, contrató una valla publicitaria en la ciudad de Mánchester para ‘promocionarse’ como novio.

The dating apps weren’t working, so I bought a billboard and set up a website to stand out and try get a date.



Help me out https://t.co/ddz5s5aTul #DateMark pic.twitter.com/z4nBlA4v1X