David Beckham reveló qué le dio Victoria cuando la conoció

Durante una entrevista en el show de Jimmy Fallon, David Beckham hizo una revelación sobre su relación con Victoria Adams.

El exfutbolista, de 44 años, reveló que hace más de 20 años vio a Victoria llegar junto con su representante y otra integrante de Spice Girls, a un partido del manchestre United, club en el que Beckham inició su carrera.

David reveló que ese día no pudo hablar con ella, pero una semana después en otro evento, en donde por fin pudo conocerla. Beckham dijo que ese día, Victoria le dio un pasaje de tren en el que había escrito su número de teléfono para que él la contactara.

«Escribió su número en un pasaje de tren, que sigo guardando. 20 años y cuatro niños más tarde», dijo David.

David Beckham kept the train ticket with @victoriabeckham’s phone number written on it from 20 years ago! #FallonTonight pic.twitter.com/SuhfWYlCGV