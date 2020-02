Diez aplicaciones que dan luz verde a los hackers

Un grupo de expertos en seguridad encontró varias aplicaciones que pueden vulnerar la privacidad de los usuarios.

La vulnerabilidad de estas aplicaciones y los dispositivos en las que son descargadas, puede facilitar a los hackers el acceso a los datos de los usuarios como fotos, videos, archivos,, llamadas y contactos.

En su conjunto, el número de usuarios que habrían sido afectados por la vulneración asciende a 100 millones.

Las aplicaciones involucradas son SuperVPN Free VPN Client (que cuenta con unos 100 millones de descargas), TapVPN Free VPN, Best Ultimate VPN – Fastest Secure Unlimited VPN, Korea VPN – Plugin for OpenVPN, Wuma VPN-PRO, VPN Unblocker Free unlimited Best Anonymous Secure, VPN Download: Top, Quick & Unblock Sites, Super VPN 2019 USA, Secure VPN-Fast VPN Free & Unlimited VPN y Power VPN Free VPN.

Según VPNPro, grupo que encontró las vulnerabilidades en las aplicaciones, dijo que notificó a los desarrolladores en octubre de 2019. Según RT, » No obstante, solo uno de ellos, Best Ultimate VPN, parcheó su ‘app’ en función de la información que le proporcionaron los expertos, mientras que los demás no respondieron».

Los expertos recomiendan eliminar estas aplicaciones de los dispositivos en donde hayan sido instaladas.