Eminem se refirió a su ‘aparición’ en los premios Oscar 2020

Aparentemente, nunca es demasiado tarde para actuar en los Premios de la Academia, en particular si eres un ganador del Oscar llamado Eminem.

El rapero sorprendió al público en el Teatro Dolby el domingo por la noche con su interpretación de “Lose Yourself” — 17 años después de que ganó mejor canción original por este tema de su película “8 Mile” (“8 Mile: Calle de ilusiones”).

“Mira, si tuvieras otra oportunidad… Gracias por tenerme @TheAcademy. Disculpen que me haya tomado 18 años llegar aquí”, tuiteó el rapero, cuyo verdadero nombre es Marshall Mathers.

Look, if you had another shot, another opportunity… Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo