Enrique Pita, vicepresidente del CNE, sobre sistemas informáticos electorales

Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), habló sobre el presupuesto para las próximas elecciones del 2021, el cual ha levantado polémica.

Según la presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, el proceso electoral corre el riesgo de no realizarse si no se realiza un cambio de equipo tecnológico.

Sin embargo, Pita considera que no es necesario el uso de presupuesto para este rubro. Y ha hecho cuestionamientos sobre la repotenciación de equipos informáticos.

«Yo considero que no se han agotado los análisis sobre las exploraciones internas respecto a la carga y demanda de la información para tomar una decisión tan dramática como aquella de si no se compran equipos nuevos no va a haber proceso electoral», indicó.